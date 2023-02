Nordin Jbari : "Charleroi rate souvent une mi-temps, ils vont devoir travailler"

Pascal Scimè a ensuite tenu à mettre en avant le mercato du Sporting : "C’est un des clubs qui a le mieux transféré durant ce mercato d’hiver. C’était un club qui avait des carences, qui avait des problèmes de qualité à certains postes clés. Force est de constater que la direction - sur qui beaucoup d’observateurs et de supporters ont tiré - est allée chercher deux voire trois attaquants. Le club a même déjà transféré pour cet été. Charleroi avait besoin d’un attaquant, Felice Mazzu en a eu deux pour le prix d’un. Je pense qu’avec cette équipe-là il y a moyen d’aller chercher cette huitième place, mais il va falloir être quasiment parfait à chaque match. On ne peut plus rééditer des prestations de parodie de football comme la première mi-temps aujourd’hui. Felice a aussi été contenté avec le retour de Bayo. C’est un bon choix parce qu’il connaît le club et le championnat. Je pense aussi qu’il revient plus fort."

"Dans son comportement je l’ai trouvé plus sûr de lui" confirme Nordin Jbari. "L’expérience à l’étranger lui a fait du bien. Maintenant il doit marquer son petit but. Mais de ce qu’on a vu là, il a déjà plus pesé que les autres attaquants comme Badji. Et surtout il garde le ballon, c’est ce dont Charleroi a besoin."