Nordin Jbari après Autriche – Belgique : "Doku m’a fait penser à Eden Hazard"

"C’était un match compliqué" regrette Nordin Jbari. "Onana se fait exclure, mais parfois il faut arrêter de parler dans la presse et être concentré sur le terrain. Compliqué parce que le jeu n’y était pas. Compliqué parce que défensivement on a souffert. Compliqué parce qu’on a réussi certaines choses juste avec des individualités. Ce qui est certain c’est qu’il y a encore du travail."

Pour qualifier cette rencontre, Guillaume Gauthier a lui parlé d’immaturité. "Même dans une rencontre où on est pas bon, à 0-3 le match doit être terminé. Malheureusement la Belgique a souffert de défaillances individuelles de deux joueurs qui s’affichent beaucoup comme des leaders de cette nouvelle génération. Ce sont deux des joueurs qu’on entend plus sur le fait que le changement de génération est une bonne chose, que les nouveaux sont prêts. C’est la preuve qu’ils ne le sont pas encore et c’est normal. La différence avec la génération précédente, ce sont des dizaines et des dizaines de matchs au haut niveau. C’est une leçon qui va faire grandir cette équipe-là."