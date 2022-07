Nordi Mukiele, la nouvelle recrue parisienne revenue pour briller sur ses terres

Et pour cause, Mukiele a intégré très rapidement le groupe professionnel de Laval, poussé par le responsable du centre de formation Stéphane Moreau, et contre l’avis de l’entraîneur Marco Simone. Un des formateurs du Stade Lavallois, Bernard Mottais, expliquait que le joueur "se sentait trop fort en jeunes".

Il dispute une quarantaine de matchs à Laval en trois saisons, et rejoint l’élite du football français à l’âge de 19 ans, avec un transfert au Montpellier HSC en janvier 2017. Recruté pour effectuer la transition avec la fin de carrière du vétéran Vitorino Hilton, son entraîneur Michel Der Zakarian le positionne principalement en défense centrale plutôt que sur les côtés.

Mukiele met tout le monde d’accord dans le sud de la France, et participe à faire de Montpellier la deuxième meilleure défense du championnat durant l’exercice 2017-2018 (33 buts encaissés, seul le PSG fait mieux avec 29 buts). Il évolue donc surtout au centre de la défense, mais parfois aussi à droite, et peut même dépanner en tant que milieu droit. Il montre à Montpellier toute l’étendue de son talent : rapidité, puissance physique, jeu aérien, qualité de passe, bon dans la relance… Mukiele est précoce, et complet.

Les compétences du jeune montreuillois ne passent pas inaperçues, et le RB Leipzig l’enrôle en mai 2018 pour compléter sa colonie française, alors constituée de jeunes joueurs comme Jean-Kévin Augustin, Ibrahima Konaté, ou Dayot Upamecano. Mukiele est engagé en Allemagne contre un chèque de 16 millions d’euros, ce qui constitue toujours la plus grosse vente de l’histoire de Montpellier.