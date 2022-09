Nord Stream : une des fuites commence à faiblir, niveaux élevés de méthane en Scandinavie

Mais deux d'entre elles sont localisées dans la zone économique exclusive (ZEE) suédoise et les deux autres dans la ZEE danoise. La deuxième fuite côté suédois, plus importante et liée à Nord Stream 1, ne montre quant à elle pas de signe de faiblissement, selon les gardes-côtes.

Interrogée par l'AFP sur l'évolution des fuites côté Danemark, la police danoise n'a pas fait de commentaire.

Copenhague avait estimé mercredi que plus de la moitié du gaz contenu dans les deux gazoducs- non opérationnels mais chargés de méthane - avait déjà fui et que le reste s'échapperait d'ici dimanche.

Près de 80.000 tonnes de méthanes

Selon une simulation diffusée vendredi par l'institut indépendant norvégien Nilu, spécialisé dans l'analyse de l'air, le nuage de méthane s'est déplacé au gré des vents au-dessus de plusieurs régions suédoises et norvégiennes depuis lundi, atteignant même le Royaume-Uni.

Selon ses estimations, près de 80.000 tonnes de méthane se sont déjà échappées des tuyaux endommagés des deux gazoducs. Soit plus de quatre fois les émissions annuelles du secteur pétro-gazier de la Norvège, un des principaux producteurs d'hydrocarbures d'Europe.

Les rejets de méthane ne sont pas dangereux pour la santé des êtres humaines, selon les autorités, mais contribuent au réchauffement climatique.