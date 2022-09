Nord Stream: une 4ème fuite, l'Otan dénonce un sabotage, Moscou un "Etat" étranger

L'Otan a dénoncé des actes de sabotage "délibérés, inconsidérés et irresponsables", et assuré que l'Alliance atlantique se défendrait "face à l'utilisation, à des fins coercitives, du levier de l'énergie ou de tout autre procédé hybride par des acteurs étatiques ou non étatiques".

La Russie a dit de son côté suspecter "l'implication" d'un Etat étranger, sans toutefois nommer, elle non plus, un pays en particulier. "Il est très difficile d'imaginer qu'un tel acte terroriste puisse avoir lieu sans l'implication d'un État", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, appelant de nouveau à "une enquête urgente".

Moscou, objet de multiples soupçons, a récusé mercredi des allégations "stupides et absurdes" sur sa possible responsabilité, et accusé implicitement les Etats-Unis en demandant des "réponses" au président américain Joe Biden sur une implication de son pays.

La Maison Blanche a rétorqué qu'il était "ridicule" d'insinuer que les Etats-Unis pourraient avoir commis ces sabotages, et dénoncé une opération de "désinformation" russe.

La réunion du Conseil de sécurité, présidé par la France, se tiendra vendredi à la demande la Russie, a déclaré la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde.

La Suède et le Danemark ont été chargés de donner des informations aux membres du Conseil sur ces fuites survenues dans leurs zones économiques exclusives, a-t-elle précisé.

Selon les autorités danoises, plus de la moitié du gaz contenu dans les deux gazoducs s'est déjà échappé dans l'atmosphère avec ces fuites, et le reste pourrait être parti d'ici dimanche.