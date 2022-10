Nord Stream – Les infrastructures gazières belges inspectées à la demande du gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral a ordonné une inspection de l’infrastructure gazière belge en mer du Nord au début du mois d’octobre, à la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream, indique lundi la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen).

Fin septembre, quatre fuites ont été découvertes sur Nord Stream 1 et 2, par lesquels le gaz russe est livré à l’Allemagne via la mer Baltique. Les gazoducs ont été endommagés par des explosions, conséquence d’un acte de sabotage, selon l’Union européenne et l’OTAN.

Après l’incident, la Belgique a pris des mesures pour renforcer la sécurité de l’infrastructure énergétique du pays, explique Tinne Van der Straeten. "La sécurité des infrastructures énergétiques, en Europe et en Belgique, est vitale pour garantir nos approvisionnements en gaz, électricité et pétrole", souligne-t-elle.