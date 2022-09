Les garde-côtes suédois ont détecté une quatrième fuite dans le gazoduc Nord Stream, ont-ils indiqué jeudi à l'agence Bloomberg.

La thèse du sabotage semble de plus en plus se confirmer. CNN a ainsi appris de sources bien informées que des bateaux russes avaient été aperçus lundi et mardi à proximité du lieu de la fuite au moment où celle-ci est apparue.