Nord Stream: le Conseil de sécurité refuse une enquête internationale réclamée par Moscou

Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi une résolution russe réclamant la création d'une "commission d'enquête internationale indépendante" sur les sabotages des gazoducs sous-marins Nord Stream en septembre dernier.

Le texte co-sponsorisé par la Chine et par des pays non membres du Conseil (Bélarus, Corée du Nord, Erythrée, Nicaragua, Venezuela et Syrie) a recueilli 3 voix (Russie, Chine, Brésil), les 12 autres membres du Conseil s'abstenant. Il aurait fallu 9 votes favorables, sans veto d'un membre permanent, pour l'adopter.

La résolution demandait au secrétaire général de l'ONU de créer cette commission pour "conduire une enquête internationale exhaustive, transparente et impartiale concernant tous les aspects du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, y compris l'identification des auteurs, des commanditaires, des organisateurs et des complices". La Russie a justifié sa demande en affirmant avoir été écartée des enquêtes lancées par la Suède, l'Allemagne et le Danemark, pays frontaliers du sabotage, qui ont rejeté cette accusation. "Nous avons des doutes importants et très fondés quant à l'objectivité et à la transparence des enquêtes nationales conduites par certains Etats européens", a insisté lundi l'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia.