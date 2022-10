Nord Stream : la justice allemande enquête sur un possible "sabotage"

La justice allemande a décidé d'ouvrir une enquête après les récentes fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, en complément des investigations en cours en Suède et au Danemark, a indiqué lundi le parquet fédéral. Les enquêteurs soupçonnent "une explosion provoquée intentionnellement et un sabotage", a déclaré le parquet de Karlsruhe, sans désigner d'auteur présumé.

"Il existe suffisamment d'indices pour dire que les deux gazoducs ont été délibérément endommagés au moyen d'au moins deux détonations", ajoute le parquet fédéral, chargé des affaires les plus sensibles.

L'hypothèse du sabotage est privilégiée

Les gazoducs Nord Stream étaient des installations stratégiques pour l'acheminement direct du gaz russe vers l'Allemagne, à laquelle ils sont reliés. L'hypothèse du sabotage est privilégiée par le parquet suédois, qui ouvert une enquête quelques jours après la survenue des fuites, provoquées par deux explosions d'origine inconnue le 26 septembre.

Ces explosions ont eu lieu en dehors des eaux territoriales, mais dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark.

Berlin, Stockholm et Copenhague avaient déjà annoncé la formation d'une cellule d'enquête commune.

Le parquet fédéral allemand se joint aux investigations car "il s'agit d'une attaque particulièrement violente contre l'approvisionnement en énergie du pays, qui affaiblit sa sécurité intérieure et extérieure".