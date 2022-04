Nord du Burkina : une dizaine de morts dans une attaque contre un détachement militaire

Le Burkina Faso, en particulier le nord et l’est, est la cible d’attaques djihadistes depuis 2015 perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique (EI) qui ont fait plus de 2000 morts et 1,8 million de déplacés.

Le nouveau chef de l’Etat, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a renversé fin janvier le président élu Roch Marc Christian Kaboré accusé d’être inefficace face à la violence djihadiste, a fait de la question sécuritaire sa "priorité".

Après une relative accalmie lors de sa prise de pouvoir, M. Damiba fait face depuis quelques semaines à une recrudescence d’attaques de djihadistes présumés qui ont fait plus de cent morts, civils et militaires.

Début avril, le chef de l’Etat avait annoncé la création de comités locaux de dialogue avec des groupes jihadistes pour tenter d’enrayer les violences.

L’Etat burkinabé ne discute toutefois pas directement avec les combattants des groupes armés : ces comités sont composés de responsables religieux, de chefs coutumiers et traditionnels.

En parallèle, l’armée burkinabée continue ses opérations militaires contre les djihadistes.