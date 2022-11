Norbert Krief, de Trust à Johnny Hallyday en passant par Bon Scott

C’est bien sûr comme guitariste principal de Trust que nous le connaissons mieux, fidèle complice de Bernie Bonvoisin, depuis le début du groupe en 1977, grâce auquel il a pu côtoyer et tutoyer Bon Scott. Mais au-delà de ça, sa carrière solo n’en est pas moins impressionnante et affiche des collaborations notables avec Jean Jacques Goldman, Florent Pagny, et surtout "le taulier" feu Johnny Hallyday. C’est aussi je pense, le seul à ma connaissance, qui possède des guitares signatures estampillées des prestigieuses enseignes que sont Fender et Gretsch.