Norah Jones : réédition de son 1er album, devenu culte grâce à "son extrême douceur"

Norah Jones était pourtant déjà connue comme la fille de… Ravi Shankar, célèbre joueur de sitar. C’est lui qui avait initié George Harrison à cet instrument typiquement indien, que l’on entend notamment sur Norwegian Wood, extrait du mythique Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles.

Come Away With Me avait aussi pu jouir de l’influence de son label malgré un premier projet musical, la prestigieuse maison de disques jazz Blue Note. Elle a sorti ensuite une petite dizaine d’albums sans parvenir à s’offrir un succès aussi considérable.

Cette réédition en CD et en vinyle, incluant de nombreux bonus, permettra au plus jeune public de découvrir ce petit bijou, et aux plus anciennes générations, de se replonger dans certains morceaux un peu oubliés comme Feelin' the Same.

Retrouvez l’actualité musicale avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une et sur Auvio.