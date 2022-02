Norah Jones prépare une réédition de "Come Away With Me" avec des titres inédits

En plus de la version numérique, cette édition anniversaire de Come Away With Me sera publiée sous la forme d’un coffret vinyle et d’un coffret CD. Ces deux versions physiques seront accompagnées d’un livret contenant des nouvelles notes de Jones, ainsi que des photos de ses sessions d’enregistrement.

Au sujet de cette réédition et de son premier album Come Away with Me, Norah Jones a déclaré : "J’étais incroyablement fière de cet album et tellement reconnaissante envers tous ceux qui l’ont fait avec moi… J’ai pensé que c’était un bon premier essai et j’ai senti qu’il capturait vraiment qui j’étais "musicalement" à cette époque. Cela m’a rendue très fière et c’est tout ce que l’on peut vraiment espérer quand on fait un disque". "Personne, y compris le label, n’avait la moindre idée qu’il atteindrait le succès qu’il a connu".