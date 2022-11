Norah Jones, Freddie Mercury, Ozzy Osbourne et Elton John se dévoilent en musique

Nos rockeuses et rockers se dévoilent, ils se laissent lire comme un livre ouvert, ils nous révèlent ce qui se cache dans leur vie, ce qu’ils ont traversé. Ils partagent leur souvenir avec nous en musique !

Sur son album " Not Too Late ", Norah Jones revient sur cette période charnière, en 1999, où elle venait de quitter Dallas pour s’établir à New York dans un tout petit appartement (une little room) du fameux Greenwich Village. En tant que chanteur de Queen, Freddie Mercury n’aimait pas trop parler de lui, mais lorsqu’il lance sa carrière solo en 1985, il lève un peu le voile sur certains traits de sa personnalité. Ozzy Osbourne, en 1991, publie sur son album " No More Tears ", le très autobiographique " Road To Nowhere " dans laquelle il revient sur les moments " down " de sa vie : la drogue, l’alcool, les excès de rock star capricieuse aussi. 1975, " Someone Saved My Life Tonight "… Elton John et son fidèle parolier Bernie Taupin évoquent un " Sugar Bear ", petit surnom de leur ami et musicien Long John Baldry, Elton John, qui n’assume pas encore totalement son homosexualité, est sur le point de se marier avec Linda Woodrock, tout cela sonne faux et ses amis lui conseillent d’arrêter ce cirque… Deux semaines avant le mariage, Elton John annule tout !