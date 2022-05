Norah Jones célèbre ses 20 ans de carrière !

Pour l’occasion, " Come Away With Me ", le disque des débuts, est non seulement ressorti en version luxueuse. Mais, surtout, Norah, a réinterprété en live Don’t know why, le single qui a tout changé pour elle…

" Come Away With Me " a été réédité avec démos, sessions d’époque et tout et tout ! Au total, la réédition contient 22 inédits sur un 44 morceaux. Parmi les inédits, on retrouvera une reprise de Ray Charles de 1959, Hallelujah, I Love Her, qu’elle avait transformé en Hallelujah, I Love Him. Jones avait enregistré cette chanson pour la première fois en l’an 2000 avec le bassiste Lee Alexander, le percussionniste Dan Rieser, et l'harmoniciste Jesse Harris.

Sinon, Norah Jones est surtout revenue au show télévisé américain " The Tonight Show ", où elle a rejoué Don’t Know Why, à l’endroit exact où elle avait fait sa première apparition dans le programme vingt ans plus tôt.