Nope : Les dents du ciel

Il y a cinq ans Jordan Peele, jusque-là acteur et auteur de sketches pour la télévision, faisait une entrée remarquée sur grand écran avec Get Out son premier long-métrage dont il signait le scénario et la réalisation. Véritable carton au box-office avec ses 255 millions de dollars de recettes mondiales pour 5 millions de budget, succès critique et public, Oscar du Meilleur scénario original, ce " petit film " sur le racisme, mélange sacrément efficace d’horreur et d’humour, donnait un véritable coup de jeune au film de genre horrifique et ouvrait grand les portes d’Hollywood à son auteur.

Dans la même veine et toujours avec cette préoccupation sociale – que les Afro-Américains soient au premier plan et qu’ils se réapproprient leur propre histoire - Jordan Peele réalise US en 2019 et aujourd’hui Nope, son troisième film, tout en poursuivant une carrière très active de producteur (BlacKkKlansman, Candyman, la série The last O.G. …).