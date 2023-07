Noorsgard très émue après un début d’année compliqué : "C’est la plus belle victoire de ma carrière"

Emma Noorsgard a remporté la sixième étape en solitaire en surprenant le peloton. La Danoise était évidemment aux anges, elle qui a vécu un printemps compliqué et qui a multiplié les blessures : "Je n’ai pas les mots. Ça a été un début d’année très compliqué. Je veux remercier tous les gens autour de moi, ma famille, mon mari, l’équipe. Ils ont cru en moi pendant tout le printemps. C’est une grande émotion. C’est la plus belle victoire de ma carrière".

Habituellement présente dans les sprints, Norsgaard a préféré prendre l’échappée pour tenter de s’imposer et son entreprise a été une réussite : "Je pense que je ne suis plus une sprinteuse. Je dois réaliser ça. Je suis peut-être encore rapide, mais je ne peux pas rivaliser avec les vraies sprinteuses. J’ai tenté ma chance et voilà".

Avec la victoire de la Danoise, l’équipe Movistar compte désormais deux victoires sur ce Tour de France après la victoire de Liane Lippert : "Je suis si heureuse. C’était la même émotion quand Liane a gagné. Et maintenant moi, c’est incroyable. J’aime cette équipe, c’est vraiment une atmosphère incroyable".

Désormais, l’équipe Movistar va se tourner vers la dernière étape, très difficile, pour tenter de propulser Annemiek Van Vleuten vers la victoire, mais avant cela, Norsgaard va évidemment profiter de sa victoire : "Je vais célébrer, ne vous inquiétez pas".