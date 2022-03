Noor Vidts en or sur le pentathlon : "Gagner le pentathlon en remportant la dernière épreuve ça fait vraiment une belle image"

Noor Vidts a réalisé un magnifique exploit ce vendredi en remportant la médaille d'or sur le pentathlon aux championnats du monde en salle d'athlétisme. Une performance fantastique de la Belge qui devient la sixième meilleure performeuse de l'histoire sur le pentathlon en indoor.

La Belge était évidemment tout sourire au micro de Martin Weynants : "Je suis très fière. Je ne pensais même pas à une médaille et maintenant je suis championne du monde. C’est fou. Je n’aurais rien pu demander de plus".

Pourtant, Vidts faisait partie des favoris. Un statut qu'elle ne voulait pas spécialement totalement assumer : "On ne sait jamais ce que les autres peuvent faire. Il faut être performant sur cinq disciplines. Donc je ne pouvais pas dire si j’allais faire un podium. Tout s’est bien passé pour moi aujourd’hui, c’est super".

Avec ses 4929 points, Noor Vidts a réalisé un nouveau record de Belgique : "C’est un record de Belgique ? C’est fantastique. C’est encore plus spécial".

Et histoire de finir en beauté, la Belge a remporté le 800m, la dernière épreuve de ce pentathlon, avec panache : "Le but était de rester avec Sulek mais dans les 400 derniers mètres j’ai senti que je pouvais y aller. Et puis gagner le pentathlon en gagnant la dernière épreuve c’est encore mieux. Ça fait vraiment une belle image. Le dossard doré donne vraiment un petit boost en plus".

Pourtant, Vidts n'était pas à 100% ce vendredi : "J’avais mal à la gorge et un peu à la tête mais je suis très fière d’avoir pu finir de cette façon".

Avec une telle performance, la Belge aura sans aucun doute un nouveau statut à assumer dans le futur mais cela ne changera pas sa personnalité, calme et réservée : "J’ai beaucoup gagné en confiance aujourd’hui. Je me sens plus forte. Je suis contente de pouvoir me concentrer de cette manière et je fais ce que je peux sans trop regarder ce qu’on attend de moi. Je ne vais pas tout changer puisque ça fonctionne bien comme ça".

La Brabançonne résonnera donc à Belgrade ce vendredi avec une Noor Vidts tout sourire qui profitera de l'instant : "Ça avait été très spécial de la vivre avec Nafi, à deux mais maintenant je serai sur la plus haute marche du podium donc ce sera très spécial. Je devrai m’entraîner à la chanter".