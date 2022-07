Nonante-cinq Tour : Angèle vit sa meilleure vie

Et quand une pause s’impose, Angèle vit sa meilleure vie entourée de son équipe. "Libre, me voilà" c’est la caption qu’elle a choisie pour compléter son post Insta qui le démontre. Big smiles, maillots, bateau et "Stranger Things" semblent former le parfait combo pour assurer la liste de concerts qui attend l’interprète de "Bruxelles Je t’aime".