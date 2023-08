Noname : Le pendant américain de Little Simz a un nom

Comme ses deux précédents albums, "Sundial" est entièrement autoproduit par Noname. Foisonnants d'impressionnantes collaborations (Ayoni, Common, Jay Electronica, Billy Woods, $ilkMoney, etc.), cet album questionne, avant tout, la place de l'artiste afro-américaine au sein de sa propre communauté. Exercice d'introversion qui, à bien des égards, rappelle l'impeccable "Sometimes I Might Be Introvert" de Little Simz, le nouvel effort de Noname s'en prend aux apparences, à la bienséance et à tous les beaux discours qui remplissent les comptes en banque en marge du mouvement Black Lives Matter. Travail de déconstruction, "Sundial" expose les paradoxes d'une nation. Sous le groove, la tension est palpable. Même Barack Obama en prend pour son grade. Dans les couplets de "Hold Me Down", le message est lâché : "First Black president and he the one who bombed us, Yeah". Là où les convictions sont rattrapées par les pétrodollars, là où le pouvoir prend le pas sur l'intégrité, Noname pose le flow. Sans concession.