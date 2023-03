Non, Will Still n’est pas juste un "geek"

Alors qu’il n’a toujours pas perdu la moindre rencontre de championnat depuis son arrivée à Reims en octobre dernier, Will Still s’apprête à affronter l’Olympique de Marseille avec les siens ce week-end. L’occasion pour lui de balayer certaines idées bien ancrées à son sujet.

S’il impressionne beaucoup de suiveurs, Still fascine également une communauté plus rêveuse. Celle des gens qui pensent que le succès dans le football peut se construire uniquement sur base de jeux vidéos. Dans son passé, l’entraîneur belge aurait en effet joué au jeu Football Manager. Et, cette simple anecdote serait vite devenue la raison de son succès à en croire certains. "Je ne suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager. Je n’ai pas juste atterri à Reims en venant derrière mon ordi. D’ailleurs, c’est un ordi que je ne touche plus depuis des années et des années. C’est anecdotique, c’est intéressant, mais je ne me concentre pas trop là-dessus. Je sais qu’on parle souvent des diplômes mais, je ne me prends pas trop la tête avec ça" expliquait le coach en conférence de presse.

Une mise au point nécessaire qui ancre un peu plus le Belge dans le paysage du football français.