Non, un employeur ne peut pas imposer le télétravail pour réduire sa facture énergétique

"La réponse est non !", avertit Me Noël Lambert, avocat associé au cabinet Sotra, spécialisé en droit du travail. En Belgique, le télétravail est encadré par une convention collective de travail, la convention collective de travail N°85 qui a été adoptée au sein du Conseil National du Travail et qui s’applique à tous les employeurs du secteur privé.

"La convention collective N°85 concernant le télétravail prévoit bien que le télétravail est volontaire, à la fois pour le travailleur et l’employeur", explique Me Noël Lambert. "Aucune des deux parties ne peut imposer à l’autre son intention ou sa volonté de faire du télétravail", poursuit Me Lambert.

"Si l’employeur tente d’imposer le télétravail, il commet une faute dans le cadre contractuel", explique Me Lambert. Dans ce cas, "le travailleur peut mettre en demeure l’employeur de rétablir les conditions du contrat de travail et de lui permettre de travailler dans les locaux de l’employeur", précise Me Noël Lambert. Le travailleur pourra, si nécessaire, se retourner vers les juridictions du travail pour ordonner l’exécution du contrat de travail et demander au tribunal de l’imposer.