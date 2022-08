"Non seulement on peut, mais on doit". Pour Jean-Marc Nollet, il faut réduire la facture énergétique à court terme

Comment diminuer à court terme la facture énergie des citoyens ? Est-ce possible ? Pour le coprésident du parti écologiste la réponse est : "Non seulement on peut, mais on doit répondre à ses attentes." Le besoin est tel, dit-il, que le monde politique doit être à la hauteur.

Des entreprises multinationales d’énergie réalisent des bénéfices indécents

Et pour y arriver, le parti Ecolo souhaite encore prolonger et élargir le tarif social. Cette mesure devrait permettre de mieux protéger les citoyens. Deuxième proposition : "Organiser la solidarité. On sait comment il faut financer cette mesure-là, puisque des entreprises multinationales d’énergie réalisent des bénéfices indécents." Jean-Marc Nollet explique qu’il faut aller rechercher ces bénéfices et les redistribuer aux citoyens et PME afin de réduire leur facture. Il rappelle que les entreprises souffrent aussi "du fait que certains profitent de la guerre et s’enrichissent sur le dos des citoyens qui eux payent la facture ou des entreprises qui payent également."

Taxer les surprofits, on n’y est pas encore

Taxer les surprofits, le sujet est sur la table depuis le mois de mars dernier, il y a donc des blocages. Des blocages parce que "certains tenants de l’idéologie néolibérale ont bloqué", explique le coprésident d’Ecolo. Il rappelle que la ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) et le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) ont porté cette mesure au niveau européen.

"Et à l’intérieur de la Belgique, on a le président du MR qui appuie constamment sur le frein. Et qui ce matin encore déclare vouloir rassurer les marchés. Il ne faut pas rassurer les marchés, il faut réformer le mécanisme de formation des prix de l’énergie. Les prix sont indécents. Ce n’est pas aux citoyens, ni aux entreprises à payer le système néolibéral qui dérive complètement sur le marché de l’énergie."

Derrière ces déclarations à propos de la taxation des surprofits, précisons que les obstacles techniques et juridiques existent, ce qui explique le blocage au niveau européen. Sans oublier les négociations, en Belgique, avec Engie sur la prolongation des centrales nucléaires. Sans dire que cela sera facile, Jean-Marc Nollet précise qu’il n’est pas d’accord avec ces arguments qui expliqueraient le blocage actuel sur la taxation des surprofits. La preuve, dit-il, c’est que les propositions faites par la ministre de l’Energie qui avaient dans un premier temps été bloqués "mais qui aujourd’hui font l’unanimité."