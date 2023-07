Non, peut-être ! En 2023, le Bal National fête ses 20 ans (Archives)

" C’est le plus bruxellois des évènements nationaux. " Voilà comment Freddy Thielemans, l’emblématique ancien bourgmestre de Bruxelles, décrivait le Bal National en 2009.

Chaque année, ce bal populaire se tient sur la place du Jeu de Balle dans les Marolles en prélude de notre fête nationale du 21 juillet. Avec bonne humeur, entre 10.000 et 20.000 " ketjes " se réunissent pour célébrer notre chère Belgique en dansant sur des tubes francophones et néerlandophones.

Car, oui, au Bal National, on est là pour s’amuser sans chichis : on lâche quelques mots en brusseleir, on n’a pas peur de foutre gentiment le " brol ", on chante en chœur les hymnes d’Annie Cordy et du Grand Jojo (Hé, chef, un p’tit verre, on a soif !), on casse la baraque avec des mouvements de danse endiablés, on lance des " à la queue leu leu " à tout va, même en cas de drache nationale. Bref, on ne se prend pas la tête, on fait la fête et on cultive une belgitude typiquement bruxelloise.

En 2023, le bal populaire célèbre un sacré anniversaire : 20 ans ! Cet évènement a en effet été lancé en 2003 pour fêter les dix ans de règne du Roi Albert II. Au départ, il ne devait compter qu’une seule édition. Mais face au succès populaire, les organisateurs ont réitéré les festivités année après année. La famille royale y fait régulièrement des apparitions. Le Roi Philippe et la Reine Mathilde seront d’ailleurs présents cette année pour leurs dix ans de règne !

Pour cette édition anniversaire, vous retrouvez sur scène Jean-Luc Fonck et son groupe Sttellla, mais aussi Let’s Dance Ketjes avec Louis Lou, Alec Mansion, De Romeo’s, Speciaal B-Day, DJ Daddy K ou The Planes. Alors, on danse ?

Le Bal National, vendredi 20 juillet 2023 à partir de 19h30 sur la place du Jeu de Balle. Gratuit.