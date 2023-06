Non, NFT ne rime pas avec mocheté ! Digital Dreams une première exposition de qualité grâce à Artour

Par ses choix, Kika Nicolela montre la diversité des approches des artistes numériques, diffusé dans le format NFT. Les Synthetic Muses de l’artiste Viola Rama sont une collection de portraits générés par l’IA, à partir d’autoportraits, qui explore le thème de la construction de l’identité à l’intersection entre la technologie et le corps s’inspirant de la science-fiction et de l’imagerie futuriste, alors que l’œuvre In your eyes, I see the world d’Olivier Bodini se réclame des ukiyo-e, estampes japonaises gravées sur bois à l’époque d’Edo (1603-1868). Bodini fait référence au maître Hiroshige. D’autres images sont associées au dessin ou à la peinture comme Fight #4 (The fire of chimera, luckily it started to rain) de Evelyn O et Human Study #1, HK, Scene 1', Still de Patrick Tresset, présent en 2019 au Kikk Festival avec ses robots dessinateurs.