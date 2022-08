Non, les moustiques ne piquent pas davantage les personnes qui ont le "sang sucré"

Le directeur du laboratoire de zoologie de l’UMons explique que les critères de sélection des moustiques peuvent varier d’une espèce à l’autre : "Il y a beaucoup d’espèces de moustiques et de genre différents, certains piquent la nuit, d’autres le jour, certains sont actifs dans la forêt, d’autres hors de la forêt. Même en Belgique, nous avons différentes espèces qui ont des comportements et des cibles différents. Par exemple, le moustique tigre pique le jour n’importe où sur le corps alors que l’Anophèle, pique davantage aux pieds et aux chevilles. D’autres visent davantage les articulations des mains."

Pour faire leur choix, les moustiques prennent en compte plusieurs paramètres comme :

Par ailleurs, les personnes ayant un taux métabolique plus élevé produisent plus de dioxyde de carbone, c’est notamment le cas des personnes de grande taille, en surpoids ou les femmes enceintes, comme le note NBC. Ce qui explique pourquoi ces personnes soient potentiellement plus sujettes aux piqûres que les autres.

Des scientifiques ont également étudié une possible corrélation entrer l’attractivité d’un sujet pour les moustiques avec les colonies de bactéries qui vivent sous la peau de chaque individu. Selon cette étude publiée en 2011, avoir de grandes quantités de seulement quelques types de bactéries rendait la peau plus attrayante pour les moustiques.

En revanche, il est surprenant de constater que la présence d’une grande quantité de bactéries, mais réparties entre une plus grande diversité d’espèces de bactéries différentes, semble rendre la peau moins attrayante. Cela pourrait également expliquer pourquoi les moustiques sont particulièrement enclins à piquer nos chevilles et nos pieds : les colonies de bactéries y sont naturellement plus robustes.

"Ces bactéries font partie du microbiome cutané qui est unique pour chaque être humain. Ce microbiome est notamment responsable des odeurs spécifiques à chaque individu. Ces marqueurs olfactifs ont une influence sur l’attirance que chacun peut provoquer chez les moustiques", indique M. Rasmont.

Une étude menée au Bukina-Faso en 2010 indique également que la consommation de bière peut attirer davantage les moustiques. Mais bien que les chercheurs aient soupçonné que cela était dû au fait que la consommation d’alcool augmente la quantité d’éthanol excrétée dans la sueur ou à l’augmentation de la température corporelle, aucun de ces facteurs n’a été mis en corrélation avec une plus grande attirance des moustiques. Cela rend leur affinité pour les consommateurs de bière assez floue.

Enfin, les couleurs sombres comme le noir ou le bleu marine sont aussi des éléments visuels susceptibles d’attirer les moustiques.