Non, les essais cliniques du vaccin anti-Covid de Pfizer ne portaient pas sur la transmission du virus

Au mois de mars 2021, la rédaction de Faky écrivait ceci dans un article consacré au sujet de l’efficacité des vaccins sur la transmission du virus : "si les performances des vaccins actuellement utilisés ont été prouvées dans le cadre de la prévention des cas symptomatiques, les fabricants de vaccins comme Pfizer, Moderna ou AstraZeneca ont reconnu lors de la mise en circulation de leurs vaccins que les effets de ceux-ci sur les contaminations devaient encore être étudiés".

En bref, les essais cliniques qui visaient à tester l’innocuité et l’efficacité du vaccin n’ont pas été conçus pour tester ses effets sur la transmission du virus, notamment parce que la taille et la durée des essais auraient dû être plus importantes et plus longues et que l’objectif principal était de prévenir les formes graves de la maladie et les décès.