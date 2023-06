​​​​​​​Non, les bornes de charges pour les voitures électriques de l’hôtel Van der Valk à Arlon ne sont pas alimentées par un groupe électrogène

"QR le débat" menait ce mercredi 31 mai une émission sur le climat. Au cours du débat, le porte-parole de la BRAFCO (la fédération des négociants en combustibles et carburants) présent sur le plateau, Olivier Neirynck, était interviewé sur la pertinence de faire des voitures électriques la solution écologique de demain.

Un projet bien difficile à mener étant donné le manque de bornes de charges sur notre territoire et le développement trop peu ambitieux du réseau électrique belge. Dans sa réponse, le porte-parole affirmait d’ailleurs que certains établissements n’avaient d’autre choix que d’installer des groupes électrogènes pour alimenter les voitures en charge. "C’est aberrant de mettre un groupe électrogène derrière ces stations-services pour alimenter les bornes. Cela se fait, même chez Tesla, dans l’hôtel Van der Valk, à Arlon. Là-bas, toutes les voitures roulent au diesel puisque les bornes de recharge sont alimentées par un groupe électrogène. Cherchez l’erreur", a-t-il affirmé.



Une information erronée qu’il tient à rectifier aujourd’hui. "Cette affirmation s’appuyait sur des confidences orales obtenues en préambule de l’émission et qui n’ont pas fait l’objet de recoupement d’information pour en vérifier la véracité", reconnaît Olivier Neyrinck. "Il est avéré que les bornes présentes sur le parking de l’hôtel Van der Valk de Arlon sont bel et bien alimentées par le réseau de distribution d’électricité et son opérateur ORES. Je présente ses plus sincères excuses à l’hôtel Van der Valk pour ces propos malencontreux."