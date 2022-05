Non, le rouble fort n’est pas le signe d’une bonne santé économique en Russie

A cet affolement des marchés financiers aux premières heures de la guerre, se sont ajoutées des sanctions internationales sans précédent. Leur objectif était simple : isoler la Russie de l’économie mondiale et l’empêcher de se défendre économiquement. Les puissances occidentales à la manœuvre (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni et Commission européenne) ont d’abord gelé les réserves de devises étrangères – issues entre autres des ventes de gaz et de pétrole russes – que la Banque centrale russe (BCR) détenait dans leurs juridictions. En gelant ces réserves, "les Russes ne pouvaient alors plus vendre leurs devises étrangères pour acheter du rouble et ainsi maintenir sa valeur", explique l’économiste Etienne de Callataÿ, chef économiste d’Orcadia Asset Management.

Face à un rouble en chute libre, les autorités russes se retrouvent dans l’impasse d’une crise de change menaçant d’alimenter la hausse des prix des biens importés en Russie : elles doivent trouver d’autres leviers économiques et politiques pour soutenir sa devise, et par là, son économie tout entière. Mais aussi, et surtout, pour sa réputation, comme l’analyse Etienne de Callataÿ. "Il y a l’idée qu’une monnaie faible c’est le signe d’un pays faible, donc si les autorités russes voulaient limiter la dépréciation du rouble c’est d’abord et avant pour une question de symbole politique."