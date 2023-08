Non, le "grand minimum solaire" ne nous sauvera pas du réchauffement climatique

Sur ce graphique, nous avons fait apparaître deux prévisions. Nous avons fait apparaître, en rouge, la projection de l’augmentation des températures due au réchauffement climatique jusqu’en 2100. En bleu, nous avons représenté ce qui arriverait si un nouveau grand minimum solaire se produisait.

Une baisse de l’activité solaire peut donc un tout petit peu retarder les effets du réchauffement climatique, mais elle ne les annulera certainement pas. Parce que le réchauffement causé par les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion humaine d’énergies fossiles est six fois plus important que le refroidissement possible résultant d’un grand minimum solaire prolongé.

En outre, l’argument du Minimum Solaire est particulièrement fuyant. Il consiste à penser que nous pouvons attendre que la nature nous offre miraculeusement des solutions aux problèmes que nous causons, plutôt que prendre ce problème à bras le corps et agir sur les leviers qui sont à notre portée.

Nous ne contrôlerons jamais l’activité solaire, mais nous pouvons parfaitement limiter les extractions et la consommation d’énergie fossile.