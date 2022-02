Non, le commissaire en chef de la police de Liège n’a pas discriminé un "vieux" délégué du syndicat chrétien

Le tribunal du travail vient de débouter un délégué syndical de la police liégeoise, dans un curieux litige. Il est détaché à la CSC depuis une quinzaine d’années, mais il a atteint l’âge de la retraite, soixante-cinq ans. Il aurait voulu continuer au-delà, et, comme il en a le droit, il l’a demandé. Mais il a essuyé un refus. La ville, qui est l’autorité administrative, et donc l’employeur, a invoqué le vieillissement de son personnel. Elle souhaite rajeunir le cadre de ses officiers : les missions opérationnelles, les gardes ou les commandements de peloton de maintien de l’ordre, sont assurées par un nombre de plus en plus restreint de commissaires. La prolongation d’un "vieux" retarderait le recrutement d’un plus jeune, à son grade.

L’intéressé l’a très mal pris. Il s’est senti discriminé. D’autant que le chef de corps, dont c’est la compétence discrétionnaire d’accorder ou non une dérogation à la date légale de la fin de carrière, a personnellement été prolongé, à la demande du bourgmestre. Le plaignant a d’ailleurs tenté d’en tirer argument. Le juge ne l’a pas suivi.

L’unique critère, c’est l’intérêt du service. Et des situations différentes, pour être comparables, ne sont pas identiques. Le magistrat note que le système légal a des relents de féodalité, mais qu’il n’aperçoit pas d’erreur manifeste d’appréciation. Ce n’est ni du jeunisme, ni de l’antisyndicalisme…