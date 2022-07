Non, la colombophilie n’est pas "un sport de vieux"

Dix minutes plus tard. Cette fois, ce n’est pas une fausse alerte : un premier pigeon rentre au bercail. L’arrivée est parfaite. Un vol piqué qui se termine quasiment la tête dans le pigeonnier. Adrien l’encourage avec des petits sifflements. Le timing est prometteur : il tient peut-être là une première victoire ! Comment a-t-il fait pour se repérer, depuis le lieu de départ ? "Ah ça… C’est le grand mystère. Plusieurs théories circulent. On ne sait pas avec certitude. On pense que les pigeons se repèrent grâce au magnétisme terrestre. Qu’ils ont, en quelque sorte, un sixième sens. On les entraîne également à se repérer et retrouver leur pigeonnier. Je pense qu’à force d’entraînement, ils trouvent des repères : les canaux, les autoroutes par exemple…"