Non, il n’y a pas eu 50.000 vols de jets privés au départ des aéroports belges en 2022

In fine, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a fait une mauvaise lecture des chiffres officiels du nombre de vols privés en Belgique. Outre l’erreur de calcul sur le total des vols privés au départ des six aéroports belges, ceux-ci ne sont pas non plus ventilés selon le motif du déplacement, parfois d’ordre professionnel, sportif d’urgence ou d’apprentissage.

Les détails des propriétaires, nationalités et motifs de ces vols privés ne sont, pour l’heure, pas disponibles publiquement. La liste ne reprend par ailleurs pas non plus les décollages et atterrissages effectués à partir des aérodromes.

Il n’en demeure pas moins que l’empreinte carbone de ces déplacements est indéniable. Selon T&E, les jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux (par passager), et cinquante fois plus polluants que les trains. Dans ce contexte, le parti Ecolo a indiqué soutenir la récente proposition des Verts flamands de Groen de taxer tous les vols en jets privés en partance de Belgique à hauteur d'au moins 3000 euros.