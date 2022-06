Non, il n’est toujours pas avéré que l’hydroxychloroquine est un traitement efficace contre le coronavirus

Dans la vidéo de Fox News, Harvey Risch assure que "455.000 vies ont été perdues inutilement" car l’hydroxychloroquine n’a pas été mise en avant par les autorités sanitaires pour traiter le Covid-19. Pourtant, des experts interrogés par l’AFP avaient, dès le début de la pandémie, mis en garde contre les possibles effets secondaires de la chloroquine et de son dérivé.

"Il faut faire attention car la chloroquine […] a un certain nombre d’effets indésirables […] : affections du système immunitaire, affections gastro-intestinales, nausées, vomissements, des troubles au niveau hépatique voire hématologique", expliquait à l’époque le professeur Jean-Paul Giroud, l’un des spécialistes les plus reconnus en pharmacologie et membre de l’Académie nationale de Médecine.

"La marge thérapeutique de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine est étroite, cela veut dire que la quantité qu’on donne pour être efficace n’est pas loin de la dose toxique", notait ainsi en mars 2021 Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l’Académie nationale de médecine, auprès de l’AFP.

"La prise d’hydroxychloroquine en traitement contre la Covid-19 peut augmenter le risque d’arythmie cardiaque, de troubles sanguins et lymphatiques, de lésions rénales, ainsi que de troubles et d’insuffisances hépatiques", indique en outre l’avis de l’OMS d’avril 2021. L’organisation liste les caractéristiques et les effets indésirables de la chloroquine.

Le 2 mars 2021, un comité d’experts internationaux de l’OMS avait conclu dans une note publiée dans le British Medical Journal (BMJ) que l’hydroxychloroquine "ne doit pas être utilisée comme traitement préventif pour les personnes qui ne sont pas atteintes du Covid".

Les experts se sont fondés sur les résultats de six essais randomisés incluant plus de 6000 participants, qui montrent que le recours à l’anti-inflammatoire ne diminue pas le risque de décès ou d’admission à l’hôpital pour une infection au Covid-19, notant à l’inverse que la molécule "augmente probablement le risque d’effets indésirables".

En conséquence, l’OMS avait considéré que ce médicament n’était plus prioritaire pour de nouvelles recherches et que les moyens mis à sa disposition devaient être redirigés pour évaluer d’autres médicaments, plus prometteurs pour prévenir le Covid-19.