Non, Electronic Arts ne signe pas la fin des jeux physiques en Allemagne

Bref, circulez, il n’y a rien à voir. Du moins pour l’instant. On le sait, le marché évolue et si l’information a été reprise par plusieurs médias, c’est qu’un tel changement aura bien lieu, qu’on le veuille ou non. Ce n’est plus qu’une question de mois, voire d’années, le temps que le Cloud Gaming s’impose définitivement.