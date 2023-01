Non, ces Baby-Gunners n’ont plus rien de naïf… ils ont même une belle bouille de champions

Voir venir, Mikel Arteta ne compte cependant pas le faire. Il pourrait se le permettre, pourtant, tant il revient de loin. Il y a quelques mois à peine, il était au bord du renvoi, voué aux gémonies par la presse après une série de mauvais résultats. Le voilà au sommet de la gloire, enfin adoubé par la critique et respecté pour son style de jeu culotté et débridé. En tête de Premier League, l’élève se permet même de toiser son maître Pep Guardiola, coincé à la 2e place avec City. Pourtant, il ne fanfaronne pas, au contraire : "On est loin, très loin de l’arrivée " confiait-il, laconiquement, le 1er janvier dernier après une victoire probante contre Brighton.

Depuis, les Gunners s’en sont rapprochés un tout petit peu de cette fameuse arrivée. Comprenez donc ce titre de champion d’Angleterre qu’Arsenal effleure, sans le toucher, depuis 2004. Après Brighton, les Gunners ont enchaîné deux résultats probants, tenant tête à Newcastle (0-0) avant de survoler le derby londonien contre Tottenham ce dimanche (0-2).

Alors, qu’est ce qui a changé par rapport à l’Arsenal, parfois trop naïf et irréfléchi des dernières années ? Beaucoup de choses, à commencer par cette fameuse naïveté que les Gunners ont réussi à gommer de leur jeu. Plus matures, plus patients, plus sûrs de leurs forces, ils savent désormais gérer leurs moments forts. Marquer au bon moment, fructifier leur domination, c’est devenu leur marque de fabrique. "L’année dernière et les années passées, on avait bien joué au football, mais on n’a pas été aussi malins dans les moments-clés. Aujourd’hui, on a montré autre chose, on a montré à quel point on avait progressé" analysait Martin Odegaard après la victoire face à Tottenham.