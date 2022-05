Non, BFM TV n’a pas invité en direct une jeune femme aux idées néonazies

"BFM continue sa propagande anti Russe et couvre des jeunes femmes NAZI ! Bravo la propagande", peut-on lire dans un tweet publié le 13 mai. Un message ensuite repris par d’autres, dont le rappeur français Booba qui écrit sur Twitter le 16 mai : "I am a néo-nazi i am on BFMTV. On est dans un sacré bourbier !!!"

Cette affirmation est aussi relayée dans un article du site Oh My Mag titré dans un premier temps (version archivée ici) : "Une néonazie en direct sur BFMTV : son intervention fait scandale, les internautes s’indignent contre la chaîne". L’article a ensuite été modifié (version actuelle ici) pour ajouter un point d’interrogation dans le titre. Des passages du papier ont aussi été adaptés avec des précisions. Mais la version originale sans point d’interrogation ni corrections dans le corps du texte est toujours visible sur le portail de MSN qui reprend des sujets de différents sites internet d’informations.