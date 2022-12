"Non au béton dans notre bois" : des habitants d’Assesse s’opposent au projet ViciGAL

C’est projet de longue date. Porté par le GAL (groupe d’action local) Tiges et Chavées depuis 2015. Le ViciGAL vise à créer une voie cyclo piétonne sur 42 kilomètres entre Yvoir et Huy. Pour assurer la jonction, certaines portions seront partiellement bétonnées. C’est le cas du chemin du bois de Sorinne, sur environ un kilomètre et pour certains riverains, c’est une hérésie.