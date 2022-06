Non, Amber Heard n’est pas la plus belle femme au monde

Le Dr Julian De Silva, chirurgien esthétique britannique à la tête du Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery de Londres, est à l’origine de ce classement des plus belles femmes et plus beaux hommes du monde. Rien de subjectif là-dedans, puisqu’il s’appuie sur le 'golden ratio', que l’on appelle également nombre d’or, proportion dorée, ou divine proportion, et est désigné par la lettre grecque 'phi' en l’honneur du sculpteur grec Phidias qui s’en serait servi pour décorer le Parthénon, autre symbole de perfection.

On l’aura compris, ce nombre d’or, qui fascine depuis des siècles et des siècles au point d’être l’objet d’une multitude d’ouvrages, détermine le rapport 'idéal' entre les parties et le tout. Il serait égal à 1,618033988 et des poussières, et revêtirait désormais une importance considérable dans le domaine de l’esthétique. Pour certains, en tout cas. Utilisé dans le design, l’art, et la beauté, entre autres, ce nombre permettrait d’identifier les objets et visages aux proportions les plus harmonieuses – ou pas.