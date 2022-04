Non, Alain Delon ne compte pas recourir à l’euthanasie : son fils Alain-Fabien met les choses au point

Ces rumeurs proviennent d’une mauvaise interprétation d’un passage du livre Entre chien et loup du fils aîné de l’acteur, Anthony Delon. Il évoque sa promesse de débrancher son père si celui-ci tombait dans le coma et était seulement maintenu en vie par des machines.

"Bon, d’habitude je ne fais pas ça, mais c’est en train de devenir incontrôlable. Cela fait plus de deux semaines maintenant que je lis dans mes messages, sur des soi-disant 'magazines', et dans mes commentaires que mon père va mettre un terme à sa vie grâce à l’euthanasie" introduit le mannequin et acteur de 28 ans, pestant sur les journalistes qui ont relayé cette fake news, images des articles à l’appui.

"Il y a une grosse différence entre : 'Fils, dans le cas où je suis branché à une machine et dans le coma, je veux que tu me débranches' (ce qui, d’ailleurs, est arrivé et nous ne l’avons pas débranché, au contraire, nous avons décidé de le garder en vie) ; et votre m*rde : il demande l’euthanasie et dit au revoir à sa famille" précise-t-il, en référence à un AVC subi en 2019.

"Maintenant rectifiez votre bêtise ensemble et je promets que la prochaine fois cela finira au tribunal" menace-t-il, tout en concluant : "Laissez mon vieil homme vivre sa meilleure vie en paix".