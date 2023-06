Noms des nouvelles rues : comment les choisit-on et qui tranche ?

Hausse démographique oblige, les villes et villages de notre plat pays se développent un peu partout, étirant sans cesse leurs contours, aménageant tantôt un nouveau quartier ou là, de nouveaux lotissements pour répondre à la demande. Mais derrière cette évidente réalité que les chiffres viennent chaque jour un peu plus corroborer, se pose une question de prime abord fort "simple" : ces rues, comment leur trouve-t-on un petit nom ? Au hasard des propositions ?

Vous vous en doutez, la réponse est évidemment "non". A dire vrai, l’ampleur de la tâche relève même parfois du véritable casse-tête… Critères, règles et démarches à profusion sont au programme. La commune concernée doit notamment consulter des spécialistes, pour éviter les abus ou les choix inappropriés ; sans oublier non plus d’effectuer un maximum de recherches : historiques, patrimoniales ou encore toponymiques.

Pour mieux nous rendre compte de ce que revêt une telle procédure d’attribution, nous nous sommes rendus à Tubize ; une ville qui – justement – doit se pencher sur la question du nom des nouvelles rues qui façonneront le site des anciennes forges, en cours de réhabilitation. Notre reportage est à écouter ci-dessus.