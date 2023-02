Nomophobie : cette peur irrationnelle de se retrouver sans son téléphone mobile !

Comme conseillé par le Docteur Charlotte, vous pouvez également télécharger une application dénommée "moment" sur Apple et "Space" sur Android. Celle-ci vous permet de voir le nombre de "pick-up" par jour c’est-à-dire le nombre de fois où vous touchez votre écran pour savoir s’il est toujours allumé/connecté ou si vous avez une notification. Cela vous permettra de prendre conscience du problème et de réaliser à quel point votre smartphone est devenu une addiction.

Autres astuces :

Faites un tri dans vos applications. Gardez celles que vous n’ouvrez plus sur votre ICloud ( lieu central de collection des données) mais supprimez-les de votre écran afin de ne plus vous connecter à des applis inutiles au quotidien. Vous pouvez aussi les mettre en noir et blanc histoire de les rendre moins attirantes.

Diminuez le nombre de notifications en les mettant en mode silencieux, tout simplement ! Que ce soit vos conversations sur Whatsapp, Messenger ou vos notifications Facebook ou Instagram, on met tout ça en sourdine !

Donnez-vous un objectif à chaque fois que vous touchez votre smartphone : vous contrôlez l’objet et vous l’utilisez dans un but précis : vérifier sur Facebook la date d’anniversaire d’un ami, lire vos mails, regarder l’heure, etc. Et une fois l’action terminée, vous lâchez votre smartphone.

Se reconnecter à la réalité

Les solutions pour vous reconnecter à la réalité ne manquent pas… Vous pouvez également enlever les datas lorsque vous êtes en congé et ne garder que l’option téléphone soit son but premier. Diversifiez vos sources de bien-être ; faites du sport, de la cuisine, etc. et délaisser votre téléphone.