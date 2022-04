Nome arrive de nulle part et sort l’excellent Ukiyo

L’EP laisse transparaître la sensibilité musicale des deux amis au fur et à mesure de l’écoute. Ainsi, les premiers morceaux laisseront une plus grande place au piano de Guillaume, notamment sur The Getaway, Nox Turn ou Seeking Luna. Sur la fin, essentiellement sur Vox Atra, on ressent plus l’influence de Simon, alimentée par de la drum and bass, du 2-step ou encore du UK Garage, mais transposés à leur style. "On a essayé que l’intro commence avec mon univers, assez simpliste au niveau de la diversité musicale, c’est-à-dire un piano, une basse et un drumset très simple. Puis on a construit le milieu du projet en mélangeant complètement nos deux univers. Et à la fin on termine avec l’univers de Simon sur Vox Atra, qui a des influences beaucoup plus drum and bass. On ne voulait pas du tout éclipser le style de l’un ou de l’autre", précise Guillaume.