Nombreux dépôts clandestins de pneus dans le Condroz : la police lance un appel

Depuis le mois de mai, la zone de police du Condroz est confrontée à de nombreux dépôts clandestins de pneus. Pas un ou deux pneus à droite ou à gauche, non, des dizaines de pneus à la fois. Alors pour tenter d’en trouver les auteurs, elle lance un appel à la population.

Dans le Condroz, les petits chemins discrets, ce n’est pas ce qui manque. Et cela, des indélicats l’ont bien compris. Alors depuis quelques semaines, ils s’en servent pour jeter des pneus : " On a commencé à constater une recrudescence de dépôts de pneus depuis la mi-mai sur notre territoire. Ce sont principalement les communes de Tinlot, Ouffet, Anthisnes, Nandrin et Clavier qui sont concernées. On relève une quinzaine de dépôts de pneus et en moyenne on retrouve 100 à 150 pneus par dépôts, ce qui représente un volume moyen de 5 à 6 mètres cubes. Les dépôts ont lieu la nuit et généralement dans des lieux isolés tels que des chemins de remembrement ou des routes peu accessibles ou peu visibles des voies les plus fréquentées, ou à l’écart d’habitations ", détaille le Commissaire Laurent Wagner, directeur opérationnel de la zone de police du Condroz.

La police enquête sur les filières d’évacuation de pneus, exploite les caméras de surveillance, réalise des patrouilles nocturnes, mais le territoire de la zone est vaste, alors pour ne pas compter que sur la chance, elle lance un appel à la population active le soir et la nuit : " On est à la recherche de personnes qui se trouvent généralement dans ces lieux un peu reculés au début, au milieu voire en fin de nuit. Et donc on est à la recherche d’agriculteurs, de chasseurs, gardes-chasses, d’unités scoutes, de promeneurs ou de joggeurs qui pourraient se trouver sur ces petits chemins, et attirer leur attention sur des manèges suspects qui pourraient avoir lieu à ces heures reculées. On leur demande, si possible et sans mettre leur sécurité en péril, de relever ne serait-ce qu’un élément d’immatriculation, un type de véhicule, un créneau horaire précis ", précise-t-il.

Les personnes qui constateraient des agissements suspects sont invitées à contacter le 101 dès le constat de ces agissements.