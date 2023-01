Nombre record de malades au travail en 2022, selon Acerta

Jamais au cours des dernières années il n’y a eu autant de malades au travail qu’en 2022, indique mardi le groupe de services RH aux entreprises Acerta. L’absentéisme pour maladie de courte durée – absence sur le lieu de travail de moins de 30 jours – a atteint un pic à une moyenne de 7,5 jours par travailleur.

Cette moyenne représente plus d’un jour entier en plus par rapport aux années précédentes, révèle le rapport annuel du prestataire de services RH sur l’absentéisme pour maladie de courte durée, basé sur les chiffres réels de 260.000 travailleurs dans plus de 40.000 entreprises privées.