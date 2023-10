Selon les chiffres de Statbel, l’office belge de la statistique, le secteur de l’Horeca est le secteur où il y a eu le plus de faillites en août 2023 alors que le secteur de la construction et celui du commerce occupaient encore la 1re et la 2e place en juillet 2023.

Voilà pourquoi, dans un communiqué, la Fédération Horeca Wallonie demande d’abord au gouvernement l’adoption de réglementations "équitables et identiques" pour toutes les activités Horeca et partout afin d’éviter la concurrence déloyale.