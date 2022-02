Nombre de testaments en hausse : "de plus en plus de personnes veulent contrôler leur héritage"

"Après le décès, les héritiers pourront grâce au CRT facilement savoir si un testament existe, et chez quel notaire il est conservé", poursuit Me Bavier qui constate également que "de plus en plus de personnes désirent conserver le contrôle sur ce qu'il adviendra de leur héritage."

Celui-ci rappelle également que si tout un chacun est libre de rédiger son testament sans le faire enregistrer auprès d'un notaire, il vaut mieux le faire vérifier par un notaire et lui demander de le conserver et de l'enregistrer, et ce afin d'éviter toute perte ou contestation ultérieure.

Plus de mandats de protection extrajudiciaire

Les notaires ont également constaté un intérêt croissant des Belges pour les mandats de protection extrajudiciaire qui permettent de désigner une ou plusieurs personnes afin de continuer à gérer son patrimoine en cas de maladie ou d'accident menant à une incapacité.

L'an dernier, 68.329 mandats semblables ont ainsi été conclus en Belgique, soit une augmentation de 15,8%. Dans le détail, 60.554 mandats de protection extrajudiciaire ont été passés en Flandre (+15,4%), 5.081 en Wallonie (+22,1%) et 2.694 mandats à Bruxelles (+14,8%).

"Nous percevons plus que par le passé une inquiétude de nos clients liée à leur état de santé", souligne Sylvain Bavier pour expliquer cette tendance.