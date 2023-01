Nomade, un pass de théâtre multi-salles pour Bruxelles et la Wallonie

Pour ceux qui aiment aller au théâtre sans modération, cela fait plus de 20 ans maintenant que le pass Nomade a été lancé, une offre de 42 spectacles dans 20 lieux différents. En partenariat avec des théâtres de Bruxelles et de Wallonie, la plateforme propose un abonnement à la carte. Aucune restriction ou engagement vis-à-vis d’une salle, la curiosité ou le désir de découvrir une pièce, un texte, une mise en scène prend le dessus. Sur la saison culturelle 2022-2023, théâtre contemporain et classique montent sur scène et promettent de faire voyager comme de faire réfléchir ; en passant du rire aux larmes.

Pour les spectateurs de Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur, Liège, Charleroi, ou encore les spectateurs que les kilomètres n’effraient pas pour une pièce qui les tente : ce pass multi-salles saura combler la fringale culturelle des plus gourmands. Le pass est proposé à partir de trois spectacles jusqu’à 9 ou plus.

Le programme de cette saison…

Abonnements