Nom de code, BACH : Jean-Sébastien Bach, pionnier du cryptogramme musical

Schumann choisira S. C. H. A., soit Mi bémol. Do. Si bécarre. La., dans "Carnaval" et "Faschingschwank aus Wien".

Schumann porte le procédé à son comble, parsemant ses pièces de messages cryptés. Dans son Lied "Waldgesprach" destiné à sa future femme Clara, les basses Mi Si Mi dessinent et écrivent le terme allemand EHE qui veut dire mariage, et la partie centrale est en Do Majeur, en référence au C de Clara.

Alban Berg, intégrant le motif au langage sériel nouvellement élaboré, utilise A. B. H. F. (La. Si b. Si. Fa. ) dans "Lyrische Suite" ; Franz Schubert F. S. C. H. (Fa. Mi b. Do. Si. ) ; Arnold Schonberg S. C. H. B. E. G. (Mi b. Do. Si. Sib. Mi. Sol. ) ! Bêla Bartok B. E. B. A. ; John Cage C. A. G. E. …

Il est parfois difficile de distinguer ces signatures à la première écoute ou à l’oreille, elles passent inaperçues et sont le plus souvent imbriquées génialement à la structure musicale.