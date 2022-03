Nolwenn Leroy : ses confidences sur son admiration pour Jenifer et Amel Bent dans The Voice

C’est aussi une manière pour la chanteuse de mettre fin aux rumeurs sur une prétendue rivalité entre les deux premières gagnantes de la Star Academy. "Pour qu’il y ait réconciliation, il faudrait qu’il y ait brouille. Je vous le dis, il n’y a aucun souci avec Jenifer" assurait-elle déjà en 2017 à Téléstar, désignant même ces histoires de "légendes urbaines".

La relation entre Nolwenn Leroy et Amel Bent, toutes deux présentes au dernier show des Enfoirés, est même encore davantage au beau fixe grâce à The Voice France. C’est l’avis de la coach Amel : "Notre complicité est récente. On n’était pas forcément proches avant, même si j’avais un énorme respect pour la femme et l’artiste. Mais je suis passée à côté d’elle pendant des années. Je ne l’imaginais pas super drôle ou rock’n’roll. Je me suis trompée. Tout a changé quand je l’ai vue en famille […] Je ne te cernais pas du tout. Ta musique, ton univers… Je me disais : "Elle est chelou !" Aujourd’hui, je trouve que sa musique et ce qu’elle montre d’elle-même correspondent bien à ce qu’elle est".